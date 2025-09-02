Les RDV de l’espace ludique – Plage et vacances Le Carré Blanc – Médiathèque Tinqueux

Les RDV de l’espace ludique – Plage et vacances Samedi 13 juin 2026, 10h00 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne

Gratuit, sur réservation : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr

Les RDV de l’espace ludique, c’est l’occasion de découvrir des jeux de société, de se rencontrer, de s’amuser, de rire, de partager un bon moment… Bref, l’occasion de bien démarrer le weekend !

Profitez d’un avant-goût des vacances en découvrant nos jeux qui sentent bon le sable chaud.

