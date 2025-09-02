Les RDV de l’espace ludique – Tous contre Cornebidouille Le Carré Blanc – Médiathèque Tinqueux

Les RDV de l’espace ludique – Tous contre Cornebidouille Samedi 24 janvier 2026, 10h00 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne

Gratuit, sur réservation : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-24T10:00:00 – 2026-01-24T12:00:00

Fin : 2026-01-24T10:00:00 – 2026-01-24T12:00:00

Les RDV de l’espace ludique, c’est l’occasion de découvrir des jeux de société, de se rencontrer, de s’amuser, de rire, de partager un bon moment… Bref, l’occasion de bien démarrer le weekend !

Cornebidouille veut encore nous lancer un mauvais sort ! Heureusement, dans cet escape game, nous pourrons ensemble trouver la formule qui se retournera contre elle !

Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 84 78 67 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]

RDV ludique culture Tinqueux