Les Recettes du copiste atelier encre médiévale Rue de l’Abbaye Bon Repos sur Blavet
Les Recettes du copiste atelier encre médiévale Rue de l’Abbaye Bon Repos sur Blavet lundi 20 juillet 2026.
Bon Repos sur Blavet
Les Recettes du copiste atelier encre médiévale
Rue de l’Abbaye Abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Atelier en famille avec un médiateur de l’association des Compagnons de l’abbaye de Bon-Repos
Réduire les noix de galle en poudre, laisser tremper, filtrer, ajouter le fer, puis, écrire ! Après avoir fabriqué l’encre ferrique utilisée par les moines copistes au Moyen-Age, initiez-vous au maniement du calame (roseau taillé en pointe). Puis, réalisez un marque-page à emporter en souvenir !
Org. Abbaye de Bon-Repos .
Rue de l’Abbaye Abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 24 82 20
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L’événement Les Recettes du copiste atelier encre médiévale Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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