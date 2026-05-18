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Les Recettes du copiste atelier encre médiévale Rue de l’Abbaye Bon Repos sur Blavet

Les Recettes du copiste atelier encre médiévale Rue de l’Abbaye Bon Repos sur Blavet lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Rue de l'Abbaye

Adresse : Abbaye de Bon-Repos

Ville : 22570 Bon Repos sur Blavet

Département : Côtes-d'Armor

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Tarif :

Bon Repos sur Blavet

Les Recettes du copiste atelier encre médiévale

Rue de l’Abbaye Abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

Atelier en famille avec un médiateur de l’association des Compagnons de l’abbaye de Bon-Repos

Réduire les noix de galle en poudre, laisser tremper, filtrer, ajouter le fer, puis, écrire ! Après avoir fabriqué l’encre ferrique utilisée par les moines copistes au Moyen-Age, initiez-vous au maniement du calame (roseau taillé en pointe). Puis, réalisez un marque-page à emporter en souvenir !

Org. Abbaye de Bon-Repos   .

Rue de l’Abbaye Abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 24 82 20 

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English :

L’événement Les Recettes du copiste atelier encre médiévale Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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