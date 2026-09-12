Informations pratiques

Louannec

Les relais de l’espoir

Place de la mairie Louannec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 16:30:00

fin : 2026-09-12 21:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Louannec accueillera la première édition des Relais de l’Espoir .

Le relais Mean Ruz Trégor de Leucémie Espoir 29 organise un événement sportif et solidaire dans le cadre du mois septembre en rouge dédié aux cancers du sang.

Une 1ère édition avec 3 animations pour une même cause Courir, Marcher, Soutenir.

Ensemble pour l’Espoir.

-16h30 Marche de 6km

– 18h Course enfants

– 18h30 Course en relais

Réservation avant le 11 septembre 2026.

500 participants.

La manifestation a pour but de collecter des fonds pour le financement et le fonctionnement de L’abri Clemarynath à Brest près de la Cavale Blanche (29).

Rejoignez ce moment de solidarité et d’effort collectif.

Buvette et restauration sur place. .

Place de la mairie Louannec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 75 00 12

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English :

L’événement Les relais de l’espoir Louannec a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose