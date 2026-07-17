Visite extérieure du Château de Barac’h, Manoir, dit Château de Barac’h, Louannec

Informations pratiques

Visite extérieure du Château de Barac’h 18 – 20 septembre Manoir, dit Château de Barac’h Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite des extérieurs.

Vendredi de 14h à 16h30, reservé aux scolaires.

Samedi et dimanche de 10h à 17h, visite libre.

À 14h30 et 16h, visites commentées.

Manoir, dit Château de Barac’h Barac’h, 22700 Louannec Louannec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne https://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/IA22009457;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA22089316 Logis porche du XVIe siècle à trois niveaux avec 2 échauguettes et meurtrières. Parking à l’extérieur de la propriété.

Visite des extérieurs

©François Hélie