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Visite extérieure du Château de Barac’h, Manoir, dit Château de Barac’h, Louannec

vendredi 18 septembre 2026 · Manoir, dit Château de Barac'h · Louannec

Visite extérieure du Château de Barac’h, Manoir, dit Château de Barac’h, Louannec

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Manoir, dit Château de Barac'h
Adresse
Barac'h, 22700 Louannec
Ville
22700 Louannec
Département
Côtes-d'Armor

Visite extérieure du Château de Barac’h 18 – 20 septembre Manoir, dit Château de Barac’h Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite des extérieurs.

  • Vendredi de 14h à 16h30, reservé aux scolaires.
  • Samedi et dimanche de 10h à 17h, visite libre.

À 14h30 et 16h, visites commentées.

Manoir, dit Château de Barac’h Barac’h, 22700 Louannec Louannec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne https://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/IA22009457;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA22089316 Logis porche du XVIe siècle à trois niveaux avec 2 échauguettes et meurtrières. Parking à l’extérieur de la propriété.
Visite des extérieurs

©François Hélie

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