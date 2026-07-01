Praetorius, Schütz, Hammerschmidt, Scheidt Festival Voce Humana Eglise St-Yves Louannec

Informations pratiques

Louannec

Praetorius, Schütz, Hammerschmidt, Scheidt Festival Voce Humana

Eglise St-Yves 1 Rue Saint-Yves Louannec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Son Ar Mein.

Avec un drame, une nativité et un motet d’allégresse, ce concert met en lumière la musique allemande du début du XVIIè siècle telle qu’on pouvait l’entendre dans les églises luthériennes. À travers trois compositeurs de générations successives, on voit la musique passer progressivement de l’esthétique de la Renaissance au langage naissant du baroque.

Violaine Le Chenadec, soprano • Paco Garcia, ténor • Adrien Mabire et Benoit Teinturier, cornet à bouquin • Patrick Wibart, serpent • Aurélie Serre et Arnaud Bretecher, sacqueboute • Clémence Schweyer, clavecin Petit chœur de Son ar mein dirigé par Catherine Walmetz .

Eglise St-Yves 1 Rue Saint-Yves Louannec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

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English :

L’événement Praetorius, Schütz, Hammerschmidt, Scheidt Festival Voce Humana Louannec a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose