Renaissance à Gogo Festival Voce Humana Eglise St-Yves Louannec
vendredi 24 juillet 2026 · Eglise St-Yves · Louannec
Informations pratiques
Louannec
Renaissance à Gogo Festival Voce Humana
Eglise St-Yves 1 Rue Saint-Yves Louannec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Sur scène, un instrument bizarre le clavicytherium (sorte de petit clavecin vertical), sa clavieriste imperturbable, un contre-ténor qui est aussi maître du jeu, et un dé à 12 faces, dont chacune correspond à un morceau. Le public est amené à lancer le dé, et si d’aventure la même face revient plusieurs fois, attention au gage ! Rassurez-vous, il ne s’agit que de donner le nom d’une personnalité de la Renaissance et de nous en dire deux mots. Se cultiver en s’amusant et en écoutant de la musique du XVIe siècle, c’est possible grâce à Renaissance à gogo ! Alors, on joue ? .
Eglise St-Yves 1 Rue Saint-Yves Louannec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70
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English :
L’événement Renaissance à Gogo Festival Voce Humana Louannec a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose