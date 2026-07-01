Polyphonies à la bougie Festival Voce Humana Eglise St-Yves Louannec
vendredi 24 juillet 2026 · Eglise St-Yves · Louannec
Informations pratiques
Louannec
Polyphonies à la bougie Festival Voce Humana
Eglise St-Yves 1 Rue Saint-Yves Louannec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:45:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Jachet de Mantoue.
Chants sacrés de la Renaissance de Jachet De Mantoue, de son ami Adrian Willaert, de son professeur Jean Mouton et bien d’autres compositeurs de son temps, Cristobal de Morales, Tomas Luis de Vittoria. La résonance de la polyphonie sacrée a capella et du chant grégorien transporteront le public dans les sphères insondables de la beauté spirituelle.
Thierry Bréhu, ténor • Eric Raffard, ténor • Raoul Le Chenadec, contre-ténor • James Gowings, baryton • Philippe Roche, basse .
Eglise St-Yves 1 Rue Saint-Yves Louannec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70
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English :
L’événement Polyphonies à la bougie Festival Voce Humana Louannec a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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