Polyphonies à la bougie Festival Voce Humana Eglise St-Yves Louannec

Informations pratiques

Louannec

Polyphonies à la bougie Festival Voce Humana

Eglise St-Yves 1 Rue Saint-Yves Louannec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:45:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Jachet de Mantoue.

Chants sacrés de la Renaissance de Jachet De Mantoue, de son ami Adrian Willaert, de son professeur Jean Mouton et bien d’autres compositeurs de son temps, Cristobal de Morales, Tomas Luis de Vittoria. La résonance de la polyphonie sacrée a capella et du chant grégorien transporteront le public dans les sphères insondables de la beauté spirituelle.

Thierry Bréhu, ténor • Eric Raffard, ténor • Raoul Le Chenadec, contre-ténor • James Gowings, baryton • Philippe Roche, basse .

Eglise St-Yves 1 Rue Saint-Yves Louannec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

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English :

L’événement Polyphonies à la bougie Festival Voce Humana Louannec a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose