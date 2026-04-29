Les relations franco-allemandes vues de l’étranger Maison Heinrich Heine Paris
Les relations franco-allemandes vues de l’étranger Maison Heinrich Heine Paris jeudi 11 juin 2026.
Alors que la réconciliation entre l’Allemagne et la France est depuis
longtemps devenue une évidence politique dans les deux pays, elle est
considérée dans le monde entier comme un exemple de réussite
exceptionnel.
Le fait que d’anciens « ennemis héréditaires » soient devenus des
partenaires proches après des siècles de conflits armés et aient ainsi
contribué de manière décisive à l’intégration européenne continue de
fasciner aujourd’hui encore.
Cet ouvrage examine comment le rapprochement franco-allemand est
perçu dans différentes régions du monde et comment il est mis en
relation avec les expériences de conflit propres à chacune d’entre
elles. Il s’intéresse principalement à la question de savoir dans quelle
mesure certains éléments de ce processus historique – en tenant compte
des contextes géopolitiques, des acteurs externes, des asymétries de
pouvoir et des dynamiques de la société civile – peuvent servir de
source d’inspiration sans être considérés à tort comme un modèle
transposable.
Dans des études de cas comparatives, des experts issus de quinze pays
analysent différentes situations conflictuelles à la lumière de
l’expérience franco-allemande. L’objectif est d’explorer le potentiel et
les limites de leur applicabilité tout en réfléchissant de manière
critique au mythe de la réconciliation. Cet ouvrage ne se veut donc pas
un guide pour « exporter » un modèle, mais une analyse nuancée d’un
processus historique dont le rayonnement symbolique dépasse largement
les frontières de l’Europe. Il apporte une contribution à la recherche
internationale sur les conflits et au débat actuel sur le rôle de la
coopération franco-allemande en Europe, notamment à la lumière des
nouvelles impulsions données par le traité d’Aix-la-Chapelle de 2019.
(Le livre sera publié en 2026 en version allemande chez
Springer-Verlag, en français chez Septentrion (Lille), avec le soutien
de l’OFAJ et du ministère fédéral des Affaires étrangères, sous la
direction de Nicole Colin et Claire Demesmay.)
Soirée organisée dans le cadre du colloque international Die Kunst der Versöhnung – Kulturelle Strategien in politischen Konflikten qui se tient à la MHH du 11 au 12 juin 2026.
Débat : Alors que la réconciliation entre l’Allemagne et la France est depuis longtemps devenue une évidence politique dans les deux pays, elle est considérée dans le monde entier comme un exemple de réussite exceptionnel.
Le jeudi 11 juin 2026
de 19h00 à 19h00
gratuit
Entrée gratuite | Inscription conseillée
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-11T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-11T19:00:00+02:00_2026-06-11T19:00:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/les-relations-franco-allemandes-vues-de-letranger/ https://fb.me/e/4juBXDPGD https://fb.me/e/4juBXDPGD
Afficher la carte du lieu Maison Heinrich Heine et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Giovanni Segantini « Je veux voir mes montagnes » Musée Marmottan Monet Paris 29 avril 2026
- « Oser conter » – Formation par la conteuse Clara Guenoun Age d’Or de France Paris 29 avril 2026
- Préhistoire : entre utopie et réalité Collège de France Paris 29 avril 2026
- Championnat pushcar, 19e édition Parc Montsouris Paris 29 avril 2026
- Film « Superasticot » et atelier le sol et ses secrets au cinéma Le 3 Luxembourg Les 3 Luxembourg Paris 29 avril 2026