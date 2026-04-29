Les relations franco-allemandes vues de l’étranger Maison Heinrich Heine Paris

Alors que la réconciliation entre l’Allemagne et la France est depuis

longtemps devenue une évidence politique dans les deux pays, elle est

considérée dans le monde entier comme un exemple de réussite

exceptionnel.

Le fait que d’anciens « ennemis héréditaires » soient devenus des

partenaires proches après des siècles de conflits armés et aient ainsi

contribué de manière décisive à l’intégration européenne continue de

fasciner aujourd’hui encore.

Cet ouvrage examine comment le rapprochement franco-allemand est

perçu dans différentes régions du monde et comment il est mis en

relation avec les expériences de conflit propres à chacune d’entre

elles. Il s’intéresse principalement à la question de savoir dans quelle

mesure certains éléments de ce processus historique – en tenant compte

des contextes géopolitiques, des acteurs externes, des asymétries de

pouvoir et des dynamiques de la société civile – peuvent servir de

source d’inspiration sans être considérés à tort comme un modèle

transposable.

Dans des études de cas comparatives, des experts issus de quinze pays

analysent différentes situations conflictuelles à la lumière de

l’expérience franco-allemande. L’objectif est d’explorer le potentiel et

les limites de leur applicabilité tout en réfléchissant de manière

critique au mythe de la réconciliation. Cet ouvrage ne se veut donc pas

un guide pour « exporter » un modèle, mais une analyse nuancée d’un

processus historique dont le rayonnement symbolique dépasse largement

les frontières de l’Europe. Il apporte une contribution à la recherche

internationale sur les conflits et au débat actuel sur le rôle de la

coopération franco-allemande en Europe, notamment à la lumière des

nouvelles impulsions données par le traité d’Aix-la-Chapelle de 2019.

(Le livre sera publié en 2026 en version allemande chez

Springer-Verlag, en français chez Septentrion (Lille), avec le soutien

de l’OFAJ et du ministère fédéral des Affaires étrangères, sous la

direction de Nicole Colin et Claire Demesmay.)

Soirée organisée dans le cadre du colloque international Die Kunst der Versöhnung – Kulturelle Strategien in politischen Konflikten qui se tient à la MHH du 11 au 12 juin 2026.

Débat : Alors que la réconciliation entre l’Allemagne et la France est depuis longtemps devenue une évidence politique dans les deux pays, elle est considérée dans le monde entier comme un exemple de réussite exceptionnel.

Le jeudi 11 juin 2026

de 19h00 à 19h00

gratuit

Entrée gratuite | Inscription conseillée

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-11T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-11T19:00:00+02:00_2026-06-11T19:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

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