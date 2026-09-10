Les Remorqueurs, Musée du touage, Bellicourt

Informations pratiques

Les Remorqueurs 19 et 20 septembre Musée du touage Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une très belle exposition réalisée par la cité des bateliers de Longueil-Annel intitulée « Les remorqueurs » est à découvrir ou à redécouvrir au sein de l’office tourisme du Pays du Vermandois. Pour les enfants un livret de jeux autour de cette exposition est disponible à l’accueil sur simple demande.

Musée du touage Hameau de Riqueval – RD 1044 – 02420 Bellicourt Bellicourt 02420 Aisne Hauts-de-France 03 23 09 37 28 http://www.cc-vermandois.com Découvrez en famille ce musée original aménagé dans un toueur datant de 1910. Cet ancien bateau treuil électrique restauré dans les règles de l’art est un véritable lieu de rencontres et témoignages de mariniers et « gens de la voie d’eau ». Accessible à tous, petits et grands, le Musée du Touage vous raconte l’histoire du Canal de Saint-Quentin et de ses différentes techniques de traction d’hier à aujourd’hui, le fonctionnement du toueur, les gestes et le quotidien de l’agent du touage et du marinier, la vie autour du canal… Poursuivez votre visite et descendez jusqu’aux abords du canal de Saint-Quentin où se trouve l’un des ouvrages d’art le plus important du réseau navigable français, le Grand Souterrain de Riqueval, long de 5670m.

© Crédit photo : Office de tourisme du Pays du Vermandois

Une très belle exposition réalisée par la cité des bateliers de Longueil-Annel intitulée « Les remorqueurs » est à découvrir ou à redécouvrir au sein de l’office tourisme du Pays du Vermandois. Pour un…

©Office de Tourisme du Pays du Vermandois