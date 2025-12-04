Le Touquet-Paris-Plage

Les Rencontres Cinématographiques de l’ARP

Palais des Congrès Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-04

Rencontres Cinématographiques de L’ARP.

Débats, avant-premières.

La prochaine édition des Rencontres Cinématographiques de L’ARP se déroulera du 4 au 6 novembre 2026 au Touquet-Paris-Plage, au cœur des Hauts-de-France.

Cet événement emblématique rassemble chaque année près de 500 professionnels et offre au public touquettois l’opportunité d’assister à des débats passionnants autour de l’avenir du cinéma. .

Palais des Congrès Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

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English :

L’événement Les Rencontres Cinématographiques de l’ARP Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage