Les Rencontres Cinématographiques de l’ARP Le Touquet-Paris-Plage
Les Rencontres Cinématographiques de l’ARP Le Touquet-Paris-Plage mercredi 4 novembre 2026.
Le Touquet-Paris-Plage
Les Rencontres Cinématographiques de l’ARP
Palais des Congrès Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-04
Rencontres Cinématographiques de L’ARP.
Débats, avant-premières.
La prochaine édition des Rencontres Cinématographiques de L’ARP se déroulera du 4 au 6 novembre 2026 au Touquet-Paris-Plage, au cœur des Hauts-de-France.
Cet événement emblématique rassemble chaque année près de 500 professionnels et offre au public touquettois l’opportunité d’assister à des débats passionnants autour de l’avenir du cinéma. .
Palais des Congrès Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com
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English :
L’événement Les Rencontres Cinématographiques de l’ARP Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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