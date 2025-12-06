Les Rencontres Culture et Solidarité 2026 CHRS Poterne des Peupliers Paris

Du 25 mars au 11 avril 2026, le 13ᵉ arrondissement vous invite à lever les yeux vers les étoiles avec les Rencontres Culture et Solidarité !

Cette année encore, les Bibliothèques de la Ville de Paris, le Pôle Rosa Luxemburg, le Conservatoire Maurice Ravel et la Fondation Pathé unissent leurs forces pour vous offrir une programmation riche, curieuse et pleine d’aventures dans le 13ᵉ arrondissement.

Pour cette nouvelle édition, le festival vous embarque dans l’espace ! ✨

Le thème, choisi par les résidents des hébergements sociaux du Pôle Rosa Luxemburg, met les étoiles à l’honneur.

Pendant trois semaines, partez à la découverte de l’univers avec un ciné-concert, des ateliers de fabrication, des ateliers jeux vidéo, une exposition… et plein d’autres surprises !

La programmation complète arrive très prochainement…

Embarquez pour un voyage au cœur de l’espace et des étoiles avec la 9ᵉ édition des Rencontres Culture et Solidarité 2026 !

Du mercredi 25 mars 2026 au samedi 11 avril 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-25T01:00:00+01:00

fin : 2026-04-12T01:59:59+02:00

Date(s) :

CHRS Poterne des Peupliers 8 rue de la Poterne des Peupliers 75013 Paris

https://bibliotheques.paris.fr/ https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris/ https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris/