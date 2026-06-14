Les Rencontres de ALMe Déambulation dans le parc de la médiathèque Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer jeudi 16 juillet 2026.

Saint-Aubin-sur-Mer

Les Rencontres de ALMe Déambulation dans le parc de la médiathèque

Médiathèque 12 rue Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:00:00

fin : 2026-07-16 22:30:00

Date(s) :

2026-07-16

De la compagnie Ernestine production avec lecture à voix haute : Les Océans du ciel : des bulles poétiques jouées par 4 comédiens à la tombée de la nuit

Déambulation dans le parc de la médiathèque de la compagnie Ernestine production avec lecture à voix haute : Les Océans du ciel : des bulles poétiques jouées par 4 comédiens à la tombée de la nuit. .

Médiathèque 12 rue Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie almestaubin@gmail.com

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English : Les Rencontres de ALMe Déambulation dans le parc de la médiathèque

Les Océans du ciel : poetic bubbles performed by 4 actors at dusk by la compagnie Ernestine production with a read-aloud.

L’événement Les Rencontres de ALMe Déambulation dans le parc de la médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-14 par Calvados Attractivité