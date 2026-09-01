Les Rencontres de la Combe 10e édition Les Ducs Rochefort-Samson

Informations pratiques

Rochefort-Samson

Les Rencontres de la Combe 10e édition

La Combe d’Oyans Chemin des Ducs Rochefort-Samson Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-18

Les Rencontres de la Combe reviennent pour une 10ème édition un programme musical et artistique concocté aux petits oignons, tables rondes et ateliers et toujours une ambiance chaleureuse et festive dans ce lieu singulier et unique de la Combe d’Oyans !

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La Combe d’Oyans Chemin des Ducs Rochefort-Samson 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes cde.rssm@gmail.com

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English : Les Rencontres de la Combe 10e édition

The Rencontres de la Combe are back for their 10th edition: a carefully curated musical and artistic program, roundtable discussions, and workshops—all set against the warm and festive atmosphere of this unique and one-of-a-kind venue in the Combe d’Oyans!

L’événement Les Rencontres de la Combe 10e édition Rochefort-Samson a été mis à jour le 2026-09-01 par Valence Romans Tourisme