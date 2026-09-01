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AGENDA · Rochefort-Samson

Les Rencontres de la Combe 10e édition Les Ducs Rochefort-Samson

vendredi 18 septembre 2026 · Les Ducs · Rochefort-Samson

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Les Ducs
Adresse
La Combe d'Oyans
Ville
26300 Rochefort-Samson
Département
Drôme
Tarif

Rochefort-Samson

Les Rencontres de la Combe 10e édition

La Combe d’Oyans Chemin des Ducs Rochefort-Samson Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-18

Les Rencontres de la Combe reviennent pour une 10ème édition un programme musical et artistique concocté aux petits oignons, tables rondes et ateliers et toujours une ambiance chaleureuse et festive dans ce lieu singulier et unique de la Combe d’Oyans !
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La Combe d’Oyans Chemin des Ducs Rochefort-Samson 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   cde.rssm@gmail.com

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English : Les Rencontres de la Combe 10e édition

The Rencontres de la Combe are back for their 10th edition: a carefully curated musical and artistic program, roundtable discussions, and workshops—all set against the warm and festive atmosphere of this unique and one-of-a-kind venue in the Combe d’Oyans!

L’événement Les Rencontres de la Combe 10e édition Rochefort-Samson a été mis à jour le 2026-09-01 par Valence Romans Tourisme