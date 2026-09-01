Les rencontres de l’échiquier Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Les rencontres de l’échiquier

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:30:00

fin : 2026-09-12 16:30:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-10-10 2026-11-14 2026-12-12

Découvrez la pratique des échecs à travers des ateliers d’initiation ouverts à tous à partir de quinze ans.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

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English : Chess Encounters

Organized by the L’échiquier maximois association, these sessions invite you to enter the fascinating world of the 64 squares.

L’événement Les rencontres de l’échiquier Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de Sainte Maxime