Les rencontres de l’emploi de Nantes Université, Halle 6 Ouest, Nantes

Les rencontres de l’emploi de Nantes Université Mardi 5 mai, 10h00 Halle 6 Ouest Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T10:00:00+02:00 – 2026-05-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-05T10:00:00+02:00 – 2026-05-05T16:00:00+02:00

Nantes Université et ses établissements membres organisent la 3e édition des rencontres de l’emploi, une journée entièrement dédiée à la découverte des opportunités professionnelles offertes au sein des établissements où chaque année près de 800 personnes sont recrutées sur une grande diversité de métiers au service de la formation et de la recherche.

La journée s’adresse spécifiquement aux personnes en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle.

Au programme :

– Echangez avec les équipes : Venez découvrir les spécificités des métiers et échanger avec des professionnels.

– Découvrez un univers professionnel : En seulement 30 minutes, découvrez différents métiers exercés dans l’un des établissements de Nantes Université grâce aux témoignages inspirants de professionnels.

– Participez à des mini-conférences pour opitimiser votre candidature.

Programme complet sur https://www.univ-nantes.fr/universite/recrutement/les-rencontres-de-lemploi-de-nantes-universite

Halle 6 Ouest 42 rue de la Tour d’Auvergne, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.univ-nantes.fr/universite/recrutement/les-rencontres-de-lemploi-de-nantes-universite »}] [{« link »: « https://www.univ-nantes.fr/universite/recrutement/les-rencontres-de-lemploi-de-nantes-universite »}]

Une journée entièrement dédiée à la découverte des opportunités professionnelles offertes au sein des établissements