Rolampont

Les rencontres du Pays de Langres

Aérodrome de Rolampont Rolampont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Tout public

Une journée conviviale pour partager et imaginer l’avenir du territoire !

Scènes théâtrales avec les habitants

Jeux participatifs

Baptêmes de l’air à tarifs accessibles

Programme:

11h30-12h00 Accueil

12h00-14h00 repas tiré du sac + restauration possible

Tout l’après-midi animations artistiques et participatives

Venez en famille, entre amis, ou avec vos voisins !

Navette gratuite depuis Langres (aller-retour) sur réservation: eac@langres.fr

Gratuit et ouvert à tous .

Aérodrome de Rolampont Rolampont 52260 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 77 77

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English :

L’événement Les rencontres du Pays de Langres Rolampont a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres