Les rencontres du Pays de Langres Rolampont
Les rencontres du Pays de Langres Rolampont samedi 30 mai 2026.
Rolampont
Les rencontres du Pays de Langres
Aérodrome de Rolampont Rolampont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Tout public
Une journée conviviale pour partager et imaginer l’avenir du territoire !
Scènes théâtrales avec les habitants
Jeux participatifs
Baptêmes de l’air à tarifs accessibles
Programme:
11h30-12h00 Accueil
12h00-14h00 repas tiré du sac + restauration possible
Tout l’après-midi animations artistiques et participatives
Venez en famille, entre amis, ou avec vos voisins !
Navette gratuite depuis Langres (aller-retour) sur réservation: eac@langres.fr
Gratuit et ouvert à tous .
Aérodrome de Rolampont Rolampont 52260 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 77 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les rencontres du Pays de Langres Rolampont a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres