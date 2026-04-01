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Les Rencontres Estuariennes 2026 Blaye

Les Rencontres Estuariennes 2026 Blaye

Les Rencontres Estuariennes 2026 Blaye mardi 28 avril 2026.

Adresse : Citadelle de Blaye

Ville : 33390 Blaye

Département : Gironde

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Blaye

Les Rencontres Estuariennes 2026

Citadelle de Blaye Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-04-28

JANY JULIEN CABANES DE VIGNE
Photographies
La Poudrière (citadelle de Blaye) du 28 avril au 10 mai
Ouvert du vendredi au mercredi de 14h à 18h30
Vernissage samedi 2 mai à 11h

JEAN-PHILIPPE RAUZET STRATES DU TEMPS, TRACES DE VIE… ÇA CONTINUE
Peintures
La Poudrière (citadelle de Blaye) du 12 au 24 mai
Ouvert tous les jours de 15h à 19h
Vernissage mardi 12 mai à 18h

JEAN-MARIE MARCHAND IN-TENSION D’ARBRES
Sculptures
Cloître des Minimes (citadelle de Blaye) du 12 au 31/05
Fermé le mardi. Présence de l’artiste les vendredis, samedis, dimanches et lundis, ainsi que le jeudi 14 mai, de 11h à 12h30 et de 15h à 18h30. Vernissage mercredi 13 mai à 19h.   .

Citadelle de Blaye Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 80 96 

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English : Les Rencontres Estuariennes 2026

L’événement Les Rencontres Estuariennes 2026 Blaye a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Blaye

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