Les rencontres locales Saint-Emilion Tourisme Place des creneaux Saint-Émilion

Saint-Émilion

Les rencontres locales Saint-Emilion Tourisme

Place des creneaux Office de Tourisme de Saint-Emilion Saint-Émilion Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 10:00:00

fin : 2026-06-30 13:00:00

Date(s) :

2026-06-30

L’Office de Tourisme a le plaisir de vous convier à ses Rencontres Locales !

(Re)Découvrez toutes les richesses que le territoire a à vous offrir et laissez vous surprendre par nos produits locaux.

Rendez-vous dans le Hall de l’Office de Tourisme un mardi par mois de juin à septembre, de 10h à 13h avec des producteurs de chez nous.

Goûtez, discutez, et repartez avec des saveurs authentiques dans votre panier… et des connaissances et anecdotes inédites sur la Destination !

Mardi 30 juin ACASE Artisans Créateurs d’Art de Saint-Emilion (créations d’artisans locaux)

Mardi 28 juillet La Petite Perdrix (tablettes de chocolat, confitures et gâteaux de voyage)

Mardi 25 août Atelier Paytra Fouquet (confiturier)

Mardi 22 Septembre Macarons Fermigier (Les fameux Macarons de Saint-Emilion) .

Place des creneaux Office de Tourisme de Saint-Emilion Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 55 28 28 accueil@saint-emilion-tourisme.com

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English : Les rencontres locales Saint-Emilion Tourisme

L’événement Les rencontres locales Saint-Emilion Tourisme Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Saint-Emilion