LES RENCONTRES MUSICALES DE VILLIERS-LES-HAUTS 8ème édition Eglise Saint-Maurice Villiers-les-Hauts mardi 11 août 2026.

Villiers-les-Hauts

LES RENCONTRES MUSICALES DE VILLIERS-LES-HAUTS 8ème édition

Eglise Saint-Maurice 6 Rue de l’Église, 89160 Villiers-les-Hauts Villiers-les-Hauts Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-08-11

LES RENCONTRES MUSICALES DE VILLIERS-LES-HAUTS

Concerts & Contes

ANNÉE 2026 8e ÉDITION

Réservation fannievernaz@wanadoo.fr 06.12.32.34.34 .

Eglise Saint-Maurice 6 Rue de l’Église, 89160 Villiers-les-Hauts Villiers-les-Hauts 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté fannievernaz@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LES RENCONTRES MUSICALES DE VILLIERS-LES-HAUTS 8ème édition

L’événement LES RENCONTRES MUSICALES DE VILLIERS-LES-HAUTS 8ème édition Villiers-les-Hauts a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois