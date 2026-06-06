LES RENCONTRES MUSICALES DE VILLIERS-LES-HAUTS 8ème édition Eglise Saint-Maurice Villiers-les-Hauts
LES RENCONTRES MUSICALES DE VILLIERS-LES-HAUTS 8ème édition Eglise Saint-Maurice Villiers-les-Hauts mardi 11 août 2026.
Villiers-les-Hauts
LES RENCONTRES MUSICALES DE VILLIERS-LES-HAUTS 8ème édition
Eglise Saint-Maurice 6 Rue de l’Église, 89160 Villiers-les-Hauts Villiers-les-Hauts Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-08-11
LES RENCONTRES MUSICALES DE VILLIERS-LES-HAUTS
Concerts & Contes
ANNÉE 2026 8e ÉDITION
Réservation fannievernaz@wanadoo.fr 06.12.32.34.34 .
Eglise Saint-Maurice 6 Rue de l’Église, 89160 Villiers-les-Hauts Villiers-les-Hauts 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté fannievernaz@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LES RENCONTRES MUSICALES DE VILLIERS-LES-HAUTS 8ème édition
L’événement LES RENCONTRES MUSICALES DE VILLIERS-LES-HAUTS 8ème édition Villiers-les-Hauts a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois