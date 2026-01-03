Les Rencontres Vigneronnes 2025 Monthelon
Les Rencontres Vigneronnes 2025 Monthelon vendredi 22 mai 2026.
Les Rencontres Vigneronnes 2025
Dans le village Monthelon Marne
Le village de Monthelon vous accueille pour les Rencontres Vigneronnes.
Au programme du week-end du 22 au 24 mai 2026
Concert gratuit le vendredi de 19H30 à 23H
Food trucks les samedi et dimanche de 10H à 18H
Rendez-vous à la salle des fêtes à partir de 18H30 le dimanche soir…
Huit vignerons vous ouvrent leurs portes
CHAMPAGNE CLAUDE MOUSSÉ
13 Rue de Chavot +33(0)3 26 59 70 65
Dégustation Visite de cave Artisans Animation surprise Restauration
CHAMPAGNE JULIEN CHOPIN
1 Rue Gaston Poittevin +33(0)3 10 15 36 41
Dégustation Restauration
CHAMPAGNE GUILLETTE BREST
14 Rue Saint Vincent +33(0)3 26 59 73 38
Dégustation Restauration
CHAMPAGNE VUILLOT
35 Rue Gaston Poittevin +33(0)6.43.63.53.15
Dégustation Artisans Restauration
CHAMPAGNE LECARDEUR-GASPARD
58 Rue Gaston Poittevin +33(0)3 26 59 75 12
Dégustation Visite de cave Artisans Restauration
CHAMPAGNE LE GOUIVE
8 Rue Montauban +33(0)6.61.07.05.25
Dégustation Artisans Bourse aux capsules (Samedi) Restauration
CHAMPAGNE COLETTE ET GASTON
3 route de Mancy +33(0)3 26 59 70 27
Dégustation Visite de cave Artisans Restauration
CHAMPAGNE SYLVAIN PIENNE
13 Rue du Montauban +33(0)3 26 59 76 31
Dégustation Visite de cave Artisans Restauration .
Dans le village Monthelon 51530 Marne Grand Est
