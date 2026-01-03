Les Rencontres Vigneronnes 2025 Monthelon

Les Rencontres Vigneronnes 2025

Dans le village Monthelon Marne

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-24

2026-05-22

Tout public

Le village de Monthelon vous accueille pour les Rencontres Vigneronnes.

Au programme du week-end du 22 au 24 mai 2026

Concert gratuit le vendredi de 19H30 à 23H

Food trucks les samedi et dimanche de 10H à 18H

Rendez-vous à la salle des fêtes à partir de 18H30 le dimanche soir…

Huit vignerons vous ouvrent leurs portes

CHAMPAGNE CLAUDE MOUSSÉ

13 Rue de Chavot +33(0)3 26 59 70 65

Dégustation Visite de cave Artisans Animation surprise Restauration

CHAMPAGNE JULIEN CHOPIN

1 Rue Gaston Poittevin +33(0)3 10 15 36 41

Dégustation Restauration

CHAMPAGNE GUILLETTE BREST

14 Rue Saint Vincent +33(0)3 26 59 73 38

Dégustation Restauration

CHAMPAGNE VUILLOT

35 Rue Gaston Poittevin +33(0)6.43.63.53.15

Dégustation Artisans Restauration

CHAMPAGNE LECARDEUR-GASPARD

58 Rue Gaston Poittevin +33(0)3 26 59 75 12

Dégustation Visite de cave Artisans Restauration

CHAMPAGNE LE GOUIVE

8 Rue Montauban +33(0)6.61.07.05.25

Dégustation Artisans Bourse aux capsules (Samedi) Restauration

CHAMPAGNE COLETTE ET GASTON

3 route de Mancy +33(0)3 26 59 70 27

Dégustation Visite de cave Artisans Restauration

CHAMPAGNE SYLVAIN PIENNE

13 Rue du Montauban +33(0)3 26 59 76 31

Dégustation Visite de cave Artisans Restauration .

Dans le village Monthelon 51530 Marne Grand Est

