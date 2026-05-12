La Neuville-en-Hez

Les Rendez-vous au théâtre 9e édition

La Neuville-en-Hez Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 19:30:00

Date(s) :

2026-06-13

5 représentations théâtrales sont proposées gratuitement dans les jardins des habitants de La Neuville en Hez. Il s’agit d’une initiative pour démocratiser le théâtre.

Les visiteurs pourront vivre, ou revivre, l’émotion du spectacle vivant dans de très jolis décors naturels.

L’ambiance se veut détendue.

Le festival commence par un spectacle pour enfants.

Entrée gratuite, accueil, parcours fléché et buvette sur place.

5 représentations théâtrales sont proposées gratuitement dans les jardins des habitants de La Neuville en Hez. Il s’agit d’une initiative pour démocratiser le théâtre.

Les visiteurs pourront vivre, ou revivre, l’émotion du spectacle vivant dans de très jolis décors naturels.

L’ambiance se veut détendue.

Le festival commence par un spectacle pour enfants.

Entrée gratuite, accueil, parcours fléché et buvette sur place. .

La Neuville-en-Hez 60510 Oise Hauts-de-France +33 6 24 01 31 94 contact@artsetcultures-laneuvilleenhez.fr

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English :

5 theatrical performances are offered free of charge in the gardens of the residents of La Neuville en Hez. This is an initiative to democratize theater.

Visitors can experience, or relive, the emotion of live performance in beautiful natural settings.

The atmosphere is relaxed.

The festival begins with a children’s show.

Free admission, welcome, signposted route and refreshments on site.

L’événement Les Rendez-vous au théâtre 9e édition La Neuville-en-Hez a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis