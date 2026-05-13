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Les rendez-vous auprès du Laurier Idrissa Kouyaté & Parveen Khan Ar Presbital Locquirec

Les rendez-vous auprès du Laurier Idrissa Kouyaté & Parveen Khan Ar Presbital Locquirec mercredi 5 août 2026.

Lieu : Ar Presbital

Adresse : 21 Rue de l'Église

Ville : 29241 Locquirec

Département : Finistère

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Locquirec

Les rendez-vous auprès du Laurier Idrissa Kouyaté & Parveen Khan

Ar Presbital 21 Rue de l’Église Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 11:00:00
fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Les mercredis à 11h, avant ou après votre marché à Locquirec, visitez le jardin clos d’Ar Presbital. Des concerts s’y donneront toutes les semaines, pour ajouter à votre panier quelques airs ensoleillés.

Cette semaine, Idrissa Kouyaté et Parveen Khan animeront le jardin avec un mélange de la culture classique hindoustanie et de la culture mandingue.

Entrée libre.   .

Ar Presbital 21 Rue de l’Église Locquirec 29241 Finistère Bretagne  

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English : Les rendez-vous auprès du Laurier Idrissa Kouyaté & Parveen Khan

L’événement Les rendez-vous auprès du Laurier Idrissa Kouyaté & Parveen Khan Locquirec a été mis à jour le 2026-05-13 par OT BAIE DE MORLAIX

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