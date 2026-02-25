Les Rendez-vous aux jardins à la Maison éco-paysanne La Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage
La Maison éco-paysanne
5, boulevard de la plage
Le Grand-Village-Plage
Charente-Maritime
Début : 2026-06-07 14:00:00
Fin : 2026-06-07 18:00:00
2026-06-07
A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins , la Maison éco-paysanne invite petits et grands à redécouvrir ses jardins, à travers une installation artistique contemporaine, ainsi qu’un spectacle et des animations.
La Maison éco-paysanne 5, boulevard de la plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 56 45 la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr
English : Rendez-vous aux jardins at the Maison éco-paysanne
For the Rendez-vous aux Jardins , the Maison éco-paysanne invites young and old to rediscover its gardens, through a contemporary art installation, show and activities.
