Les Rendez-vous aux jardins à la Maison éco-paysanne La Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage

Les Rendez-vous aux jardins à la Maison éco-paysanne

La Maison éco-paysanne 5, boulevard de la plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Début : 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

2026-06-07

A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins , la Maison éco-paysanne invite petits et grands à redécouvrir ses jardins, à travers une installation artistique contemporaine, ainsi qu’un spectacle et des animations.

La Maison éco-paysanne 5, boulevard de la plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 56 45 la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr

English : Rendez-vous aux jardins at the Maison éco-paysanne

For the Rendez-vous aux Jardins , the Maison éco-paysanne invites young and old to rediscover its gardens, through a contemporary art installation, show and activities.

