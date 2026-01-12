Apéro barque Ecomusée du Port des Salines Le Grand-Village-Plage

Apéro barque

Ecomusée du Port des Salines 34 C Rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date :

Début : 2026-05-01 18:00:00

fin : 2026-06-03 19:45:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-15 2026-06-03 2026-06-20 2026-09-02 2026-09-19

Après une courte visite du marais salant, embarquez pour un périple à la rame d’1.7 km sur un chenal au cœur du marais. Le long de ce parcours de 45 minutes, un quiz vous permettra de gagner au fur et à mesure une partie de votre apéritif oléronais !

Ecomusée du Port des Salines 34 C Rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 70 62 83 le.port.des.salines@cdc-oleron.fr

After a short tour of the salt marsh, set off on a 1.7 km rowing trip along a channel in the heart of the marsh. Along the 45-minute journey, a quiz will allow you to win part of your Oleron aperitif as you go along!

