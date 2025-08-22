Sentier d’interprétation du Port des Salines Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime
Sentier d’interprétation du Port des Salines
Sentier d’interprétation du Port des Salines 34 C rue des anciennes salines 17370 Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Le sentier d’interprétation du Port des Salines jalonne le parcours pédestre et explore l’univers du marais salant.
https://www.port-des-salines.fr/ +33 5 46 75 82 28
English :
The Port des Salines interpretation trail marks out the pedestrian route and explores the world of the salt marsh.
Deutsch :
Der Interpretationspfad Port des Salines säumt den Wanderweg und erkundet die Welt der Salzgärten.
Italiano :
Il sentiero di interpretazione del Port des Salines segue il percorso a piedi ed esplora il mondo della salina.
Español :
El sendero de interpretación del Port des Salines sigue el recorrido a pie y explora el mundo de la marisma.
