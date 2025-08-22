Sentier d’interprétation du Port des Salines Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Sentier d’interprétation du Port des Salines

Sentier d’interprétation du Port des Salines 34 C rue des anciennes salines 17370 Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Le sentier d’interprétation du Port des Salines jalonne le parcours pédestre et explore l’univers du marais salant.

https://www.port-des-salines.fr/ +33 5 46 75 82 28

English :

The Port des Salines interpretation trail marks out the pedestrian route and explores the world of the salt marsh.

Deutsch :

Der Interpretationspfad Port des Salines säumt den Wanderweg und erkundet die Welt der Salzgärten.

Italiano :

Il sentiero di interpretazione del Port des Salines segue il percorso a piedi ed esplora il mondo della salina.

Español :

El sendero de interpretación del Port des Salines sigue el recorrido a pie y explora el mundo de la marisma.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-13 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme