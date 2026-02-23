Atelier découverte tissage en famille La Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage
Atelier découverte tissage en famille La Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage vendredi 17 avril 2026.
Atelier découverte tissage en famille
La Maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-17 12:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Découvrez le tissage au cours de cet atelier animé par Chloé Lizet-de-Thélin, tisserande à Saint-Trojan-les-Bains (Atelier Tisse and Love).
.
La Maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 56 45 la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Family weaving discovery workshop
Discover weaving in this workshop led by Chloé Lizet-de-Thélin, a weaver based in Saint-Trojan-les-Bains (Atelier Tisse and Love).
L’événement Atelier découverte tissage en famille Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes