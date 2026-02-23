Atelier découverte tissage en famille La Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage

Atelier découverte tissage en famille

La Maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : 6.5 EUR

Début : 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-04-17 12:30:00

2026-04-17

Découvrez le tissage au cours de cet atelier animé par Chloé Lizet-de-Thélin, tisserande à Saint-Trojan-les-Bains (Atelier Tisse and Love).

La Maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 56 45 la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr

English : Family weaving discovery workshop

Discover weaving in this workshop led by Chloé Lizet-de-Thélin, a weaver based in Saint-Trojan-les-Bains (Atelier Tisse and Love).

