Vide-Grenier Vieux centre-bourg Le Grand-Village-Plage

Vide-Grenier

Vieux centre-bourg Grande Rue Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

le mètre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

l’association (APE-RPI) Les écoliers du bout de l’île organise son deuxième vide-grenier au coeur du vieux village. Buvette et collation sur place

.

ape.rpi.17370@gmail.com

English :

the association (APE-RPI) Les écoliers du bout de l’île organizes its second garage sale in the heart of the old village. Refreshments and snacks on site

