Vide-Grenier Vieux centre-bourg Le Grand-Village-Plage
Vide-Grenier Vieux centre-bourg Le Grand-Village-Plage dimanche 12 avril 2026.
Vide-Grenier
Vieux centre-bourg Grande Rue Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
le mètre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-12
l’association (APE-RPI) Les écoliers du bout de l’île organise son deuxième vide-grenier au coeur du vieux village. Buvette et collation sur place
Vieux centre-bourg Grande Rue Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ape.rpi.17370@gmail.com
English :
the association (APE-RPI) Les écoliers du bout de l’île organizes its second garage sale in the heart of the old village. Refreshments and snacks on site
L’événement Vide-Grenier Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes