Les Rendez-vous aux Jardins Visite guidée du Jardin de Suzanne Rue de Bréards Saint-Pierre-de-Cormeilles

Saint-Pierre-de-Cormeilles

Les Rendez-vous aux Jardins Visite guidée du Jardin de Suzanne

Rue de Bréards Le Jardin de Suzanne Saint-Pierre-de-Cormeilles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 08:30:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Durant ce week-end, les visiteurs auront la possibilité de participer aux visites guidées du jardin avec Nicolas Blot, Meilleur Ouvrier de France en art des jardins paysagés. Ils pourront également profiter des différents professionnels des jardins présents lors de ce week-end rosiériste, semencier, concepteur de jardin, pépiniériste, répondront à toutes les questions des visiteurs. La transmission du savoir sera le point d’honneur à ce week-end, spécial jardin. .

Rue de Bréards Le Jardin de Suzanne Saint-Pierre-de-Cormeilles 27260 Eure Normandie +33 6 08 93 23 03 contact@nicolasblot.com

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English : Les Rendez-vous aux Jardins Visite guidée du Jardin de Suzanne

L’événement Les Rendez-vous aux Jardins Visite guidée du Jardin de Suzanne Saint-Pierre-de-Cormeilles a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge