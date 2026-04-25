Les rendez-vous Cafet’ ! Maison de quartier La Bellangerais Rennes
Les rendez-vous Cafet’ ! Maison de quartier La Bellangerais Rennes mercredi 6 mai 2026.
Les rendez-vous Cafet’ ! Maison de quartier La Bellangerais Rennes 6 mai – 24 juin, les mercredis Ille-et-Vilaine
Rendez-vous en cafet’, tous les mercredis de 14h30 à 17h pour faire connaissance, faire des jeux, papoter autour d’une boisson et d’un gâteau (à prix libre), pour petits et grands !
Rendez-vous en cafet’, tous les mercredis de 14h30 à 17h pour faire connaissance, faire des jeux, papoter autour d’une boisson et d’un gâteau (à prix libre), pour petits et grands !
Au programme :
6 mai : Initiation au bridge avec un adhérent du Bridge Club Rennais
13 mai : Atelier fabrication de marque-page à la Cricut
20 mai : Atelier déco Surprises party
27 mai : Goûter à prix libre
Les mercredis de 14h30 à 17h
Maison de Quartier Bellangerais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-06T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-24T17:00:00.000+02:00
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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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