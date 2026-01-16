Les rendez-vous dansés | mille formes Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans Clermont-Ferrand

Les rendez-vous dansés | mille formes

Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans 23 rue Fontgiève Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Avec Sylvia Delsuc, chorégraphe de la compagnie de danse contemporaine Jaïs

English :

With Sylvia Delsuc, choreographer of the contemporary dance company Jaïs

