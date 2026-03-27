Les Rendez-vous de la Cité Cité des Présents-François Mitterrand Château-Chinon (Ville)

Les Rendez-vous de la Cité

Cité des Présents-François Mitterrand 6 Place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 15:00:00

fin : 2026-10-22 16:00:00

Date(s) :

2026-10-22

En 2026, les Rendez-vous de la Cité invitent un spécialiste à porter son regard sur l’une des collections mode ou cadeaux présidentiels. Ce cycle de conférences aura cette année pour fil rouge la thématique de l’influence. Nous vous donnons rendez-vous le quatrième jeudi du mois à 15h.

Le dernier Rendez-vous de la Cité a lieu le jeudi 22 octobre, de 15 h à 16 h.

Événement gratuit, ouvert à tous

Pour plus d’informations citedespresents@nievre.fr ou au 03 86 69 51 70 .

Cité des Présents-François Mitterrand 6 Place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 69 51 70 citedespresents@nievre.fr

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English : Les Rendez-vous de la Cité

L’événement Les Rendez-vous de la Cité Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)