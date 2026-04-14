Les rendez-vous de la Libre Usine – Hilary Edesess, Libre Usine (La), Nantes

Les rendez-vous de la Libre Usine – Hilary Edesess Jeudi 23 avril, 18h00 Libre Usine (La) Loire-Atlantique

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T18:50:00+02:00

Fin : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T18:50:00+02:00

Crash point est un solo chorégraphique qui témoigne de ce qu’il se passe après un traumatisme. Dans cette performance, Hilary Edesess propose de parcourir les sensations vécues lorsqu’on affronte des événements compliqués. Fragilité, mais aussi force de l’esprit, de l’âme et du corps, laissez-vous guider à travers le processus de deuil et de résilience.

Libre Usine (La) 42 bd de Sarrebruck, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « louise.brosset@lelieuunique.com »}]

Hilary Edesess vous invite à découvrir une étape de travail de sa pièce en cours de création Crash point, qui se poursuit autour d’un échange. sortie de résidence ouverture publique