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AGENDA · Le Gâvre

LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE EN FORÊT DU GÂVRE Le Gâvre

mercredi 26 août 2026 · Le Gâvre

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Parking de l'étang
Ville
44130 Le Gâvre
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Le Gâvre

LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE EN FORÊT DU GÂVRE

Parking de l’étang Le Gâvre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 08:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Le festival de jazz et belle plaisance propose un concert du pianiste et compositeur Mélaine Dalibert, en forêt domaniale du Gâvre, au lever du soleil. Gratuit.
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Parking de l’étang Le Gâvre 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

The Jazz and Yachting Festival will feature a concert by pianist and composer Mélaine Dalibert at the Gevre State Forest at sunrise. Free admission.

L’événement LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE EN FORÊT DU GÂVRE Le Gâvre a été mis à jour le 2026-07-14 par Pays Erdre Canal Forêt

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