LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE EN FORÊT DU GÂVRE Le Gâvre
mercredi 26 août 2026 · Le Gâvre
Informations pratiques
Le Gâvre
LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE EN FORÊT DU GÂVRE
Parking de l’étang Le Gâvre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 08:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Le festival de jazz et belle plaisance propose un concert du pianiste et compositeur Mélaine Dalibert, en forêt domaniale du Gâvre, au lever du soleil. Gratuit.
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Parking de l’étang Le Gâvre 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
The Jazz and Yachting Festival will feature a concert by pianist and composer Mélaine Dalibert at the Gevre State Forest at sunrise. Free admission.
L’événement LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE EN FORÊT DU GÂVRE Le Gâvre a été mis à jour le 2026-07-14 par Pays Erdre Canal Forêt
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