Informations pratiques

Le Gâvre

LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE EN FORÊT DU GÂVRE

Parking de l’étang Le Gâvre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 08:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Le festival de jazz et belle plaisance propose un concert du pianiste et compositeur Mélaine Dalibert, en forêt domaniale du Gâvre, au lever du soleil. Gratuit.

.

Parking de l’étang Le Gâvre 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Jazz and Yachting Festival will feature a concert by pianist and composer Mélaine Dalibert at the Gevre State Forest at sunrise. Free admission.

L’événement LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE EN FORÊT DU GÂVRE Le Gâvre a été mis à jour le 2026-07-14 par Pays Erdre Canal Forêt