LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE Nort-sur-Erdre jeudi 27 août 2026.
Le Port Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-28
2026-08-27
Les Rendez-vous de l’Erdre à Nort-sur-Erdre
Programmation à venir…
Jeudi arrivée de la flotte, concerts en soirée
Vendredi matin départ de la flotte en direction de la ville de Sucé-sur-Erdre .
Le Port Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire rendezvouserdre@ace-nantes.fr
English :
The Rendez-vous de l’Erdre in Nort-sur-Erdre
