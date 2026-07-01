Les rendez-vous de l’été concert burlesque Super 8 parc barré-saint La Ferté Macé

Informations pratiques

La Ferté Macé

Les rendez-vous de l’été concert burlesque Super 8

parc barré-saint 32-34 Rue de la Barre La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Concert de chansons burlesques par le groupe super 8

Tout public .

parc barré-saint 32-34 Rue de la Barre La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 6 62 56 53 05 catherine.sallard@bbox.fr

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English : Les rendez-vous de l’été concert burlesque Super 8

L’événement Les rendez-vous de l’été concert burlesque Super 8 La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-07-03 par Flers agglo