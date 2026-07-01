Les rendez-vous de l’été concert burlesque Super 8 parc barré-saint La Ferté Macé
samedi 25 juillet 2026 · parc barré-saint · La Ferté Macé
Informations pratiques
La Ferté Macé
Les rendez-vous de l’été concert burlesque Super 8
parc barré-saint 32-34 Rue de la Barre La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Concert de chansons burlesques par le groupe super 8
Tout public .
parc barré-saint 32-34 Rue de la Barre La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 6 62 56 53 05 catherine.sallard@bbox.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les rendez-vous de l’été concert burlesque Super 8
L’événement Les rendez-vous de l’été concert burlesque Super 8 La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-07-03 par Flers agglo
À voir aussi à La Ferté Macé (Orne)
- Visite commentée de la ville La Ferté Macé 9 juillet 2026
- Cinéma soirée Frissons La Ferté Macé 11 juillet 2026
- Cabaret Taverne de la paix La Ferté-Macé La Ferté Macé 11 juillet 2026
- Festi été chants et danses La Ferté Macé 12 juillet 2026
- Fête nationale Retraite aux flambeaux, Bal populaire et feu d’artifice La Ferté Macé 13 juillet 2026