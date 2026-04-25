Les Rendez-vous de l’été- randonnée Le chant des cailloux église de Taillebois Athis-Val de Rouvre

Athis-Val de Rouvre

Les Rendez-vous de l’été- randonnée Le chant des cailloux

église de Taillebois Taillebois Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Les Rendez-vous de l’été vous propose une randonnée au coeur de la Suisse Normande à Taillebois.

Au coeur de la Suisse Normande, le site du chant des cailloux tire son nom des sonorités que laisse échapper la rivière, la Rouvre, quand elle vient frapper les pierres et blocs parsemant son lit. Tout ici respire la sérénité!

8 km- niveau intermédiaire .

église de Taillebois Taillebois Athis-Val de Rouvre 61430 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr

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English : Les Rendez-vous de l’été- randonnée Le chant des cailloux

L’événement Les Rendez-vous de l’été- randonnée Le chant des cailloux Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2026-04-21 par Flers agglo