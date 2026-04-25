Les Rendez-vous de l’été- randonnée Le chant des cailloux église de Taillebois Athis-Val de Rouvre
Les Rendez-vous de l’été- randonnée Le chant des cailloux église de Taillebois Athis-Val de Rouvre mardi 18 août 2026.
Athis-Val de Rouvre
Les Rendez-vous de l’été- randonnée Le chant des cailloux
église de Taillebois Taillebois Athis-Val de Rouvre Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Les Rendez-vous de l’été vous propose une randonnée au coeur de la Suisse Normande à Taillebois.
Au coeur de la Suisse Normande, le site du chant des cailloux tire son nom des sonorités que laisse échapper la rivière, la Rouvre, quand elle vient frapper les pierres et blocs parsemant son lit. Tout ici respire la sérénité!
8 km- niveau intermédiaire .
église de Taillebois Taillebois Athis-Val de Rouvre 61430 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr
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English : Les Rendez-vous de l’été- randonnée Le chant des cailloux
L’événement Les Rendez-vous de l’été- randonnée Le chant des cailloux Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2026-04-21 par Flers agglo
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