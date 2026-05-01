Les rendez vous de Papier Crayon Saint-Martin-Château
Les rendez vous de Papier Crayon Saint-Martin-Château samedi 30 mai 2026.
Saint-Martin-Château
Les rendez vous de Papier Crayon
Saint-Martin-Château Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Expo des élèves,
Venez voir les œuvres des élèves et partager un goûter avec nous Il y aura de quoi dessiner pour les enfants. .
Saint-Martin-Château 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 88 02 74 atelierdessincouleur@outlook.com
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English : Les rendez vous de Papier Crayon
L’événement Les rendez vous de Papier Crayon Saint-Martin-Château a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Creuse Sud Ouest