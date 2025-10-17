Les rendez-vous des curieux soirée Printemps des Poètes Saint-Céré

Les rendez-vous des curieux soirée Printemps des Poètes

18 avenue du Dr Roux Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

La troupe éphémère du Lieu Commun vous propose des textes et chansons cuisinés et mis en scène par le groupe, accompagnés par des musiciens locaux

+33 6 47 03 86 12

English :

Le Lieu Commun’s ephemeral troupe offers a selection of texts and songs written and performed by the group, accompanied by local musicians

German :

Die Theatergruppe Lieu Commun bietet Ihnen Texte und Lieder, die von der Gruppe gekocht und inszeniert und von lokalen Musikern begleitet werden

Italiano :

La troupe effimera del Lieu Commun vi propone una selezione di testi e canzoni scritti e interpretati dal gruppo, accompagnati da musicisti locali

Espanol :

La compañía efímera de Lieu Commun le ofrece una selección de textos y canciones escritos e interpretados por el grupo, acompañados por músicos locales

