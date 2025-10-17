Les rendez-vous des curieux soirée Printemps des Poètes Saint-Céré
Les rendez-vous des curieux soirée Printemps des Poètes Saint-Céré samedi 4 avril 2026.
Les rendez-vous des curieux soirée Printemps des Poètes
18 avenue du Dr Roux Saint-Céré Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
La troupe éphémère du Lieu Commun vous propose des textes et chansons cuisinés et mis en scène par le groupe, accompagnés par des musiciens locaux
La troupe éphémère du Lieu Commun vous propose des textes et chansons cuisinés et mis en scène par le groupe, accompagnés par des musiciens locaux .
18 avenue du Dr Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 47 03 86 12
English :
Le Lieu Commun’s ephemeral troupe offers a selection of texts and songs written and performed by the group, accompanied by local musicians
German :
Die Theatergruppe Lieu Commun bietet Ihnen Texte und Lieder, die von der Gruppe gekocht und inszeniert und von lokalen Musikern begleitet werden
Italiano :
La troupe effimera del Lieu Commun vi propone una selezione di testi e canzoni scritti e interpretati dal gruppo, accompagnati da musicisti locali
Espanol :
La compañía efímera de Lieu Commun le ofrece una selección de textos y canciones escritos e interpretados por el grupo, acompañados por músicos locales
L’événement Les rendez-vous des curieux soirée Printemps des Poètes Saint-Céré a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Vallée de la Dordogne