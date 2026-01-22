Les rendez-vous des Friendciscaines Perdu sur internet ? Deauville

Les rendez-vous des Friendciscaines Perdu sur internet ?

Début : 2026-05-12 17:00:00

fin : 2026-05-12 18:00:00

2026-05-12

Face à la multitude d’informations disponibles en ligne, il est parfois difficile de séparer le bon grain de l’ivraie. Solène Charton, responsable du FabLab, et Bérangère

Descamps, responsable de la médiation, proposent de découvrir des outils pour mieux s’informer et échanger sur les pratiques respectives. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie

With so much information available online, it can be difficult to separate the wheat from the chaff.

