Les rendez-vous des Friendciscaines Préserver la matière, révéler le sens Deauville
Les rendez-vous des Friendciscaines Préserver la matière, révéler le sens Deauville mardi 9 juin 2026.
Deauville
Les rendez-vous des Friendciscaines Préserver la matière, révéler le sens
Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 17:00:00
fin : 2026-06-09 18:00:00
Date(s) :
2026-06-09
En appréhendant les œuvres et documents qui lui sont confiés, à la fois en tant que support d’expression et en tant que matière, le conservateur-restaurateur s’assure de leur pérennité, tout en respectant leur sens et leur intégrité physique.
En appréhendant les œuvres et documents qui lui sont confiés, à la fois en tant que support d’expression et en tant que matière, le conservateur-restaurateur s’assure de leur pérennité, tout en respectant leur sens et leur intégrité physique. Un métier passionnant que vient présenter aux Franciscaines Charlotte Despagne, conservatrice-restauratrice, spécialité Peintures de chevalet et diplômée d’État .
Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20
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English : Les rendez-vous des Friendciscaines Préserver la matière, révéler le sens
By understanding the works and documents entrusted to them, both as a medium of expression and as a material, the conservator-restorer ensures their longevity, while respecting their meaning and physical integrity.
L’événement Les rendez-vous des Friendciscaines Préserver la matière, révéler le sens Deauville a été mis à jour le 2026-05-20 par OT SPL Deauville
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