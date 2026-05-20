Deauville

Les rendez-vous des Friendciscaines Préserver la matière, révéler le sens

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 17:00:00

fin : 2026-06-09 18:00:00

Date(s) :

2026-06-09

En appréhendant les œuvres et documents qui lui sont confiés, à la fois en tant que support d’expression et en tant que matière, le conservateur-restaurateur s’assure de leur pérennité, tout en respectant leur sens et leur intégrité physique.

En appréhendant les œuvres et documents qui lui sont confiés, à la fois en tant que support d’expression et en tant que matière, le conservateur-restaurateur s’assure de leur pérennité, tout en respectant leur sens et leur intégrité physique. Un métier passionnant que vient présenter aux Franciscaines Charlotte Despagne, conservatrice-restauratrice, spécialité Peintures de chevalet et diplômée d’État .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Les rendez-vous des Friendciscaines Préserver la matière, révéler le sens

By understanding the works and documents entrusted to them, both as a medium of expression and as a material, the conservator-restorer ensures their longevity, while respecting their meaning and physical integrity.

L’événement Les rendez-vous des Friendciscaines Préserver la matière, révéler le sens Deauville a été mis à jour le 2026-05-20 par OT SPL Deauville