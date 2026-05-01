Les rendez vous du coeur des landes Rencontre avec l’auteur Frédéric CHAMBON Rue Saint-Vincent Tartas
Les rendez vous du coeur des landes Rencontre avec l’auteur Frédéric CHAMBON Rue Saint-Vincent Tartas jeudi 28 mai 2026.
Tartas
Les rendez vous du coeur des landes Rencontre avec l’auteur Frédéric CHAMBON
Rue Saint-Vincent Maison Jeanne d’Albret Tartas Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:00:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Dans le cadre des rendez-vous du cœur des Landes, la mairie de TARTAS vous propose une rencontre avec Frédéric CHAMBON, auteur du livre Le Dernier Voyage
SUR INSCRIPTION Places limitées à 18 personnes.
Dans le cadre des rendez-vous du cœur des Landes, la mairie de TARTAS vous propose une rencontre avec Frédéric CHAMBON, auteur du livre Le Dernier Voyage
SUR INSCRIPTION Places limitées à 18 personnes. .
Rue Saint-Vincent Maison Jeanne d’Albret Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine mairie@tartas.fr
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English : Les rendez vous du coeur des landes Rencontre avec l’auteur Frédéric CHAMBON
As part of the rendez-vous du c?ur des Landes series, TARTAS town council invites you to a talk by Christian LACROUTS at the Maison Jeanne d’Albret.
ON REGISTRATION Places limited to 18.
L’événement Les rendez vous du coeur des landes Rencontre avec l’auteur Frédéric CHAMBON Tartas a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Tartas
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