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Les rendez vous du coeur des landes Rencontre avec l’auteur Frédéric CHAMBON Rue Saint-Vincent Tartas

Les rendez vous du coeur des landes Rencontre avec l’auteur Frédéric CHAMBON Rue Saint-Vincent Tartas

Les rendez vous du coeur des landes Rencontre avec l’auteur Frédéric CHAMBON Rue Saint-Vincent Tartas jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Rue Saint-Vincent

Adresse : Maison Jeanne d'Albret

Ville : 40400 Tartas

Département : Landes

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Tartas

Les rendez vous du coeur des landes Rencontre avec l’auteur Frédéric CHAMBON

Rue Saint-Vincent Maison Jeanne d’Albret Tartas Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:00:00
fin : 2026-05-28

Date(s) :
2026-05-28

Dans le cadre des rendez-vous du cœur des Landes, la mairie de TARTAS vous propose une rencontre avec Frédéric CHAMBON, auteur du livre Le Dernier Voyage

SUR INSCRIPTION Places limitées à 18 personnes.
Dans le cadre des rendez-vous du cœur des Landes, la mairie de TARTAS vous propose une rencontre avec Frédéric CHAMBON, auteur du livre Le Dernier Voyage

SUR INSCRIPTION Places limitées à 18 personnes.   .

Rue Saint-Vincent Maison Jeanne d’Albret Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine   mairie@tartas.fr

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English : Les rendez vous du coeur des landes Rencontre avec l’auteur Frédéric CHAMBON

As part of the rendez-vous du c?ur des Landes series, TARTAS town council invites you to a talk by Christian LACROUTS at the Maison Jeanne d’Albret.

ON REGISTRATION Places limited to 18.

L’événement Les rendez vous du coeur des landes Rencontre avec l’auteur Frédéric CHAMBON Tartas a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Tartas

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