Les rendez-vous du dimanche redécouvrir Louis Charlot, peintre du Morvan Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Autun

Informations pratiques

Autun

Les rendez-vous du dimanche redécouvrir Louis Charlot, peintre du Morvan

Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Impasse Rollet Autun Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 16:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Chaque premier dimanche du mois, un membre de l’équipe de la direction des Musées et du Patrimoine partage un coup de coeur ou une part de son métier, avant de poursuivre la discussion en partageant une petite collation. En ce début du mois, que diriez-vous de redécouvrir Louis Charlot, peintre du Morvan ? Axelle Goupy, conservatrice au Musée Le Panoptique d’Autun Musée Rolin, vous propose un moment convivial autour du peintre et de certaines de ses œuvres. .

Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Impasse Rollet Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 09 15 museum@autun.com

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English : Les rendez-vous du dimanche redécouvrir Louis Charlot, peintre du Morvan

L’événement Les rendez-vous du dimanche redécouvrir Louis Charlot, peintre du Morvan Autun a été mis à jour le 2026-06-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)