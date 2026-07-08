Les rendez-vous du dimanche redécouvrir Louis Charlot, peintre du Morvan Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Autun
dimanche 2 août 2026 · Muséum d'Histoire Naturelle d'Autun · Autun
Informations pratiques
Autun
Les rendez-vous du dimanche redécouvrir Louis Charlot, peintre du Morvan
Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Impasse Rollet Autun Saône-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 16:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Chaque premier dimanche du mois, un membre de l’équipe de la direction des Musées et du Patrimoine partage un coup de coeur ou une part de son métier, avant de poursuivre la discussion en partageant une petite collation. En ce début du mois, que diriez-vous de redécouvrir Louis Charlot, peintre du Morvan ? Axelle Goupy, conservatrice au Musée Le Panoptique d’Autun Musée Rolin, vous propose un moment convivial autour du peintre et de certaines de ses œuvres. .
Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Impasse Rollet Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 09 15 museum@autun.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les rendez-vous du dimanche redécouvrir Louis Charlot, peintre du Morvan
L’événement Les rendez-vous du dimanche redécouvrir Louis Charlot, peintre du Morvan Autun a été mis à jour le 2026-06-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Autun (Saône-et-Loire)
- Visite guidée de la cathédrale et de son quartier canonial Parvis chanoine Denis Grivot Autun 8 juillet 2026
- Les visiteurs du soir Parvis Chanoine Grivot Autun 8 juillet 2026
- Les oiseaux exotiques du Muséeum Atelier pour les 4/6 ans. Museum d’Histoire Naturelle Autun 8 juillet 2026
- L’actu du Panoptique Parvis du chanoine Grivot Autun 8 juillet 2026
- Visite guidée Merveilles choisies du Musée Rolin au Panoptique Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Autun 8 juillet 2026