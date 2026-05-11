Les Rendez-vous du Grand Site Rue de la Côte des Pâques Erquy

Erquy

Les Rendez-vous du Grand Site

Rue de la Côte des Pâques Cap d’Erquy Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Les Rendez-vous du Grand Site visent à créer des moments d’échange, de débat et de partage pour associer les habitants à la préservation et à la valorisation de leur territoire. Tout au long de l’année, à toutes les saisons, en matinée, en après-midi ou en soirée, le Grand Site de France Cap d’Erquy Cap Fréhel proposera une diversité de rencontres de l’information à l’acculturation aux paysages et patrimoines, en passant par des actions de terrain et des ateliers thématiques, abordés sous des angles scientifiques, techniques, artistiques ou sensibles.

Participez à une meilleure connaissance des papillons en entrant dans le monde fascinant des rhopalocères (papillons de jour) lors d’une soirée de formation animée par Delphine Even de l’association VivArmor Nature, suivie d’une après-midi terrain pour apprendre à les reconnaître et mieux comprendre leur écologie. .

Rue de la Côte des Pâques Cap d’Erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83

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English :

L’événement Les Rendez-vous du Grand Site Erquy a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor