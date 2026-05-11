Les Rendez-vous du Grand Site Rue de la Côte des Pâques Erquy
Les Rendez-vous du Grand Site Rue de la Côte des Pâques Erquy samedi 6 juin 2026.
Erquy
Les Rendez-vous du Grand Site
Rue de la Côte des Pâques Cap d’Erquy Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Les Rendez-vous du Grand Site visent à créer des moments d’échange, de débat et de partage pour associer les habitants à la préservation et à la valorisation de leur territoire. Tout au long de l’année, à toutes les saisons, en matinée, en après-midi ou en soirée, le Grand Site de France Cap d’Erquy Cap Fréhel proposera une diversité de rencontres de l’information à l’acculturation aux paysages et patrimoines, en passant par des actions de terrain et des ateliers thématiques, abordés sous des angles scientifiques, techniques, artistiques ou sensibles.
Visites dans les campagnes habitées. .
Rue de la Côte des Pâques Cap d’Erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83
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English :
L’événement Les Rendez-vous du Grand Site Erquy a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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