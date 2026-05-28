Erquy

Vide-greniers

Boulevard de la Mer Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

L’Amicale des employés communaux organise son vide-greniers.

Ouverts aux particuliers et associations.

Restauration sur place.

Galettes et crêpes… .

Boulevard de la Mer Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 82 21 65 86

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English :

L’événement Vide-greniers Erquy a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor