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Réunion d’information Oiseaux et Mammifères Marins Rue du Port Erquy

Réunion d’information Oiseaux et Mammifères Marins Rue du Port Erquy vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Rue du Port

Adresse : Maison de la Mer

Ville : 22430 Erquy

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Tarif :

Erquy

Réunion d’information Oiseaux et Mammifères Marins

Rue du Port Maison de la Mer Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Programme

– Présentation des espèces à fort enjeux de conservation sur le territoire,
– Rappel des réglementations en vigueurs et des bons gestes à adopter
– Mise à disposition et relais d’outils pédagogiques (fiches, affiches, livrets, clips vidéo…).

Inscription obligatoire, pour les professionnels du tourisme, du nautisme, de l’information, associations d’usagers… (places limitées 4 pers. maximum par structure)   .

Rue du Port Maison de la Mer Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Réunion d’information Oiseaux et Mammifères Marins Erquy a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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