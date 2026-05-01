Réunion d’information Oiseaux et Mammifères Marins Rue du Port Erquy

Erquy

Réunion d’information Oiseaux et Mammifères Marins

Rue du Port Maison de la Mer Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Programme

– Présentation des espèces à fort enjeux de conservation sur le territoire,

– Rappel des réglementations en vigueurs et des bons gestes à adopter

– Mise à disposition et relais d’outils pédagogiques (fiches, affiches, livrets, clips vidéo…).

Inscription obligatoire, pour les professionnels du tourisme, du nautisme, de l’information, associations d’usagers… (places limitées 4 pers. maximum par structure) .

Rue du Port Maison de la Mer Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Réunion d’information Oiseaux et Mammifères Marins Erquy a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor