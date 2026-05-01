Réunion d’information Oiseaux et Mammifères Marins Rue du Port Erquy
Réunion d’information Oiseaux et Mammifères Marins Rue du Port Erquy vendredi 29 mai 2026.
Erquy
Réunion d’information Oiseaux et Mammifères Marins
Rue du Port Maison de la Mer Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Programme
– Présentation des espèces à fort enjeux de conservation sur le territoire,
– Rappel des réglementations en vigueurs et des bons gestes à adopter
– Mise à disposition et relais d’outils pédagogiques (fiches, affiches, livrets, clips vidéo…).
Inscription obligatoire, pour les professionnels du tourisme, du nautisme, de l’information, associations d’usagers… (places limitées 4 pers. maximum par structure) .
Rue du Port Maison de la Mer Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Réunion d’information Oiseaux et Mammifères Marins Erquy a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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