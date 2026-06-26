Les Rendez-Vous du Grouaneg Soirée années 80 Plouguerneau
Les Rendez-Vous du Grouaneg Soirée années 80 Plouguerneau vendredi 3 juillet 2026.
Plouguerneau
Les Rendez-Vous du Grouaneg Soirée années 80
Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Sortez vos plus belles tenues rétro et venez faire la fête avec nous !
Vendredi 3 juillet
Ouverture du bar à 19h30
Des années 80 jusqu’aux musiques d’aujourd’hui avec DJ Bamako
Petite restauration sur place frites, sandwiches merguez et saucisses.
Une soirée conviviale, festive et pleine de bonne humeur vous attend !
Participation au chapeau .
Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Les Rendez-Vous du Grouaneg Soirée années 80 Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DES ABERS
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