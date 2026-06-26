Les Rendez-Vous du Grouaneg Soirée années 80 Plouguerneau vendredi 3 juillet 2026.

Plouguerneau

Les Rendez-Vous du Grouaneg Soirée années 80

Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Sortez vos plus belles tenues rétro et venez faire la fête avec nous !

Vendredi 3 juillet

Ouverture du bar à 19h30

Des années 80 jusqu’aux musiques d’aujourd’hui avec DJ Bamako

Petite restauration sur place frites, sandwiches merguez et saucisses.

Une soirée conviviale, festive et pleine de bonne humeur vous attend !

Participation au chapeau .

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Les Rendez-Vous du Grouaneg Soirée années 80 Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DES ABERS