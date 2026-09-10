Les rendez-vous du jeu vidéo, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Informations pratiques

Les rendez-vous du jeu vidéo Mercredi 4 novembre, 14h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-04T14:00:00+01:00 – 2026-11-04T17:30:00+01:00

Fin : 2026-11-04T14:00:00+01:00 – 2026-11-04T17:30:00+01:00

En partenariat avec Nantes Esport

Venez tester des jeux vidéo et défier d’autres joueurs à travers des matchs sur consoles et tablettes.

Pour les enfants et adolescents, habitués ou curieux, dans une ambiance décontractée.

À partir de 7 ans

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240415350 »}]

En partenariat avec Nantes Esport Venez tester des jeux vidéo et défier d’autres joueurs à travers des matchs sur consoles et tablettes. À partir de 7 ans