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Les rendez-vous du jeu vidéo : Super Smash Bros. Ultimate Médiathèque Floresca Guépin Nantes
mercredi 4 novembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-04 16:00 –
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 17
Entrez dans l’arène et choisissez parmi une soixantaine de combattants issus des plus grandes séries de jeux vidéo pour triompher.Pour les enfants et adolescents, habitués ou curieux, dans une ambiance décontractée.À partir de 7 ans
Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/ 0240934160
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