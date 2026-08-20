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Les rendez-vous du jeu vidéo : Super Smash Bros. Ultimate Médiathèque Floresca Guépin Nantes

mercredi 4 novembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes

Les rendez-vous du jeu vidéo : Super Smash Bros. Ultimate Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Médiathèque Floresca Guépin
Adresse
15 Rue de la Haluchère
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-04 16:00 –
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 17 

Entrez dans l’arène et choisissez parmi une soixantaine de combattants issus des plus grandes séries de jeux vidéo pour triompher.Pour les enfants et adolescents, habitués ou curieux, dans une ambiance décontractée.À partir de 7 ans

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/ 0240934160


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