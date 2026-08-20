Les rendez-vous du jeu vidéo : Super Smash Bros. Ultimate Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-04 16:00 –

Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 17

Entrez dans l’arène et choisissez parmi une soixantaine de combattants issus des plus grandes séries de jeux vidéo pour triompher.Pour les enfants et adolescents, habitués ou curieux, dans une ambiance décontractée.À partir de 7 ans

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/ 0240934160



Afficher la carte du lieu Médiathèque Floresca Guépin et trouvez le meilleur itinéraire

